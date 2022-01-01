Власти Бахрейна одобрили использование лекарства от ковида Paxlovid

Власти Бахрейна одобрили использование на территории страны препарата Paxlovid, который был разработан американской компанией Pfizer, для лечения COVID-19. Об этом сообщило в субботу Бахрейнское информационное агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, соответствующее решение принято Национальным агентством по регулированию в сфере здравоохранения на основании одобрения специалистами Минздрава королевства, проводившими клинические испытания лекарства.

Препарат будет разрешено использовать в экстренных случаях при лечении лиц в возрасте 18 лет и старше, у которых имеется высокий риск развития тяжелых форм COVID-19.

В королевстве с населением 1,7 млн человек зарегистрировано 3 323 активных случая вызываемого коронавирусом заболевания, 277 345 человек выздоровели, 1 394 пациента умерли от последствий заражения.

Темпы вакцинации против коронавируса на Бахрейне считаются одними из самых высоких в мире. По последним данным, первую дозу вакцины получили 1 203 146 жителей, вторую дозу - 1 177 993, бустерную дозу препарата - 845 062.

О лекарстве

Paxlovid выпускается в форме таблеток двух видов, которые необходимо принимать вместе дважды в день в течение пяти дней. Клинические испытания показали, что среди получавших его пациентов с коронавирусной инфекцией риск госпитализации снижался на 89% по сравнению с группой плацебо при условии, что лечение начиналось в течение трех дней после появления симптомов заражения.

22 декабря прошлого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило Paxlovid для экстренного использования при лечении легких и среднетяжелых форм COVID-19, 26 декабря лекарство было одобрено в Израиле, а 31 декабря - в Великобритании. Европейское агентство лекарственных средств проводит оценку препарата с ноября и пока его не сертифицировало, однако 16 декабря допустило возможность его использования в ЕС в некоторых ситуациях.