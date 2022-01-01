В Европе разочаровались в США

Настало время, когда Евросоюз должен прекратить опираться на США, у которых в минувшем году наблюдались крупные провалы во внутренней и международной политике. Такое мнение высказал обозреватель немецкой газеты Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он напомнил, как в январе 2021 года толпа несогласных с результатами президентских выборов американцев штурмовала Капитолий. Затем приходом к власти боевиков движения "Талибан" (организация запрещена в России) закончился вывод американской армии из Афганистана.

"Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света", - написал Франкенберг.

По его словам, в настоящее время политика Соединенных Штатов характеризуется лозунгом "Америка превыше всего", который разделяют и республиканцы, и демократы. В таких условиях ЕС должен научить действовать самостоятельно - чтобы не быть раздавленным противостоянием Вашингтона и Пекина.