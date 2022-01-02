Уровень жизни британцев катастрофически снизился

Эксперты независимого аналитического центра Resolution Foundation (RF) сообщили о "катастрофическом" падении уровня жизни жителей Великобритании, передает Sky News.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным центра, доходы британских домохозяйств в среднем снижаются на £1200 из-за энергетического кризиса и повышения налога на государственное социальное страхование. В то же время наблюдается рост инфляции: ее пик ожидается весной, инфляция достигнет 6%, что приведет к стагнации доходов граждан.

Как отмечает издание, поставщики энергии призывают к срочному вмешательству правительства в связи с ростом цен на газ, который ведет к "общенациональному кризису". Так, по прогнозам специалистов, предельная цена на топливо в стране поднимется на £500 за год, а банкротство энергетических компаний добавит еще £100 к счетам потребителей.

Замораживание пороговых значений подоходного налога и увеличение на 1,25 п.п. взносов на страхование приведут к тому, что люди потеряют в среднем £600 в год, указывают эксперты RF. Они отмечают, что рост зарплат не поспевает за инфляцией: так, к концу 2022 года среднее жалованье британцев увеличится лишь на 0,1%.