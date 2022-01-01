В Антарктиде заболели COVID-19 бельгийские полярники

В Антарктиде на бельгийской полярной станции "Принцесса Елизавета" у 16 из 25 сотрудников станции оказался позитивный тест на коронавирус. Эту информацию журналу Soir Mag подтвердили в Бельгийском полярном секретариате, передает Day.Az со ссылкой на gordonua.com.

До прибытия на станцию полярники сделали три ПЦР-теста на коронавирус, также они все вакцинированы.



Первый случай COVID-19 на бельгийской станции был обнаружен 14 декабря, через неделю после прибытия новой группы. Позже коронавирус был подтвержден еще у двух полярников. Все трое были эвакуированы 23 декабря, но коронавирус продолжил распространяться.



В настоящее время на станции находится 25 человек, пятеро полярников находятся в экспедиции. Ни у одного из заболевших нет серьезных симптомов.



Отмечается, что на станции есть два врача и необходимое оборудование для лечения.



Вирусолог, с которым консультировался полярный секретариат, считает вероятным, что заражение на станции связано со штаммом "Омикрон", поскольку группа полярников, оказавшаяся зараженной, по дороге останавливалась в Южной Африке, где он широко распространен.