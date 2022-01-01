Нью-Йорк закупил для полиции и спасателей 184 электромобиля Mustang Mach-E

Управление общегородских административных служб (DCAS) Нью-Йорка завершило 2021 год сообщением о закупке 184 электромобилей Mustang Mach-E. Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, они предназначены для местной полиции и спасателей. Закупка является частью планов города, которыми предусмотрена покупка в 2022 году более чем 1250 электромобилей. В свою очередь, это часть более масштабных усилий по "радикальному сокращению выбросов в атмосферу в масштабах города", подкрепленных инвестициями в размере 420 млн долларов.о

В заявлении руководства Нью-Йорка сказано, что электромобили Mach-E поступят в распоряжение департамента полиции Нью-Йорка, управления шерифа Нью-Йорка, департамента исправительных учреждений, департамента парков и зон отдыха, департамента охраны окружающей среды, управления по чрезвычайным ситуациям, полиции DCAS и управление старшего судебно-медицинского эксперта. Они будут поступать в период до 30 июня 2022 года, постепенно заменяя в автопарках этих структур автомобили на двигателях внутреннего сгорания.

Ранее в этом месяце компания Ford объявила, что планирует увеличить производство Mach-E до 200 000 автомобилей в год в США, начиная с 2022 года, а в Европе - с 2023 года. Генеральный директор компании Джим Фарли сказал, что спрос на электромобиль так велик, что пришлось задержать выпуск моделей Explorer и Aviator, чтобы обеспечить выпуск достаточного количества Mach-E.