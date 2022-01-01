Турция выступает за урегулирование разногласий путем диалога

Министр национальной безопасности Турции Хулуси Акар и сопровождавшие его командующие родами войск провели последний день завершившегося года в напряженной работе, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава оборонного ведомства вместе с начальником генштаба ВС Турции генералом Яшаром Гюлером, командующим Сухопутными войсками генералом Мусой Авсевером, командующим ВМС адмиралом Аднаном Озбалом и командующим ВВС генералом Хасаном Кючюкакьюзом приняли участие в боевом полете самолета с системой воздушного оповещения под названием Güney, а также проинспектировали готовность наземных, морских и воздушных сил.

Акар и командующие родами войск провели три часа на борту самолета, считающегося "оком Турции в небе", преодолев за это время 1 700 км.

Во время выполнения полета Акар пообщался по рации с командирами кораблей, находящимися в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, пилотами самолетов в воздухе и военнослужащими наземных частей и получил от них необходимую информацию.

В числе прочих глава оборонного ведомства пообщался по рации с представителями командования 181-го морского флота, которые находились на боевом дежурстве в рамках антитеррористической операции.

После полета Акар сообщил, что Турция пережила важный период и под чутким руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в стране внимательно следят за критическими событиями в регионе, предпринимая шаги в случае необходимости.

Кроме того, глава оборонного ведомства также акцентировал внимание на недавних событиях в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, в частности на разногласиях, сложившихся с Грецией.

"Анкара всегда заявляла, что выступает за урегулирование разногласий путем переговоров и диалога в рамках международного права и добрососедских отношений", - сказал Акар.

Министр напомнил о консультативных встречах, проводимых под эгидой НАТО с целью устранения разногласий.

По его словам, Турция пригласила греческие власти провести четвертый раунд переговоров, который планируется организовать в рамках мер доверия.

"Турция ни для кого не представляет угрозы, она является надежным и сильным союзником для своих друзей и сторонников", - подчеркнул глава оборонного ведомства.