ЕС может присвоить ядерной энергетике «зеленый» статус

Евросоюз (ЕС) может присвоить статус экологически чистых некоторым проектам в сфере ядерной энергетики и газовой отрасли. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что связанные с газовой отраслью активы включат в так называемую "таксономию ЕС" и присвоят статус "зеленых" только в случае, если к следующему году используемый ими газ будет поступать из возобновляемых источников и иметь низкий процент вредных выбросов.

В Еврокомиссии пообещали провести до 12 января дополнительные консультации с экспертной группой, которая была сформирована государствами-членами ЕС, и подготовить в январе соответствующий закон. Европарламент и Совет Европы в течение четырех месяцев будут изучать документ. В случае необходимости период рассмотрения может быть продлен на два месяца.