Во Франции ввели обязательное ношение масок для детей

Власти Франции обяжут детей от шести лет носить защитные маски в общественных местах в связи с резким ростом случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Об этом говорится в постановлении правительства, которое опубликовано на портале документов кабинета министров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Обязанность носить защитную маску, о которой говорится в данном постановлении, распространяется на лиц в возрасте шести лет и старше", - отмечается в документе.