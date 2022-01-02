https://news.day.az/world/1422527.html Во Франции ввели обязательное ношение масок для детей
Во Франции ввели обязательное ношение масок для детей
Власти Франции обяжут детей от шести лет носить защитные маски в общественных местах в связи с резким ростом случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.
Об этом говорится в постановлении правительства, которое опубликовано на портале документов кабинета министров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Обязанность носить защитную маску, о которой говорится в данном постановлении, распространяется на лиц в возрасте шести лет и старше", - отмечается в документе.
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