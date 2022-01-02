Жителей Европы удивил «странно теплый Новый год»

Синоптики зафиксировали температурные рекорды, неожиданные для Европы в конце декабря. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, в Бильбао на севере Испании были зарегистрирована максимальная с 1947 года температура 24,7°C, в остальной части Италии также наблюдаются аномально высокие температуры на уровне 18-22°C. По данным метеорологического агентства AEMET, такая температура более характерна для апреля. Как отметил представитель метеоагентства Рубен дель Кампо, аномалии связаны с преобладанием теплых воздушных масс над страной в сочетании с высоким атмосферным давлением.

Антициклон высокого давления также переместился во Францию и Италию, и альпийские спасатели предупредили жителей об опасности схода лавин. По информации метеорологов, в ряде горнолыжных курортов Итальянских Альп на высоте до 2000 метров вообще нет снега.