https://news.day.az/world/1422536.html В Сочи второй раз за два дня загорелось одно и то же здание - ВИДЕО
В Сочи второй раз за два дня загорелось одно и то же здание - ВИДЕО
Повторное возгорание здания произошло в Сочи 1 января.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в первый раз оно загорелось накануне, 31 декабря.
Речь идет о здании на улице Первомайской. Вчера пожарные потушили загоревшуюся кровлю в нежилом помещении на площади 250 квадратных метров. В ликвидации огня принимали участие 18 человек личного состава МЧС РФ и пять единиц техники.
По мнению очевидцев, опубликовавших в соцсетях видео повторного возгорания, складывается впечатление, что его поджигают.
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