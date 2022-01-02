В Сочи второй раз за два дня загорелось одно и то же здание

Повторное возгорание здания произошло в Сочи 1 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в первый раз оно загорелось накануне, 31 декабря.

Речь идет о здании на улице Первомайской. Вчера пожарные потушили загоревшуюся кровлю в нежилом помещении на площади 250 квадратных метров. В ликвидации огня принимали участие 18 человек личного состава МЧС РФ и пять единиц техники.

По мнению очевидцев, опубликовавших в соцсетях видео повторного возгорания, складывается впечатление, что его поджигают.