Более 36 тыс. новых зараженных коронавирусом в Турции

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 145 человек.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 369 027 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 36 731 теста.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 23 325 человек.