https://news.day.az/world/1422540.html Более 36 тыс. новых зараженных коронавирусом в Турции
Более 36 тыс. новых зараженных коронавирусом в Турции
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 145 человек.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 369 027 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 36 731 теста.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 23 325 человек.
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