Шесть человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Рейсовый автобус "Неоплан", который двигался со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору ж/д моста, в результате чего шесть человек погибли и 14 пострадали", - сказали в УМВД.

В УМВД добавили, что, по предварительным данным, ДТП произошло в 05:45 утра возле села Вослебово Скопинского района.

Как уточнили в пресс-службе МЧС РФ, авария произошла на 277-м км трассы Р-22 "Каспий" в 9 км юго-восточнее города Скопина. В автобусе ехали 52 человека. Для тех, кто не пострадал, развернут пункт временного размещения.

Дежурный Скопинского межрайонного медицинского центра сообщил, что среди пострадавших есть дети.

"Нам в Скопинский медцентр привезли пострадавших, среди них двое детей. Травмы тяжелые и средней степени тяжести, не исключено, что кому-то может потребоваться транспортировка с помощью вертолета", - сказал собеседник агентства.