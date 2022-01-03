Британии предрекли рекордный уровень топливной бедности

В благотворительной организации National Energy Action, которая занимается проблемами топливной бедности, заявили, что число домохозяйств Великобритании, не способных оплачивать счета за электроэнергию, грозит к весне достичь рекордного уровня, если власти не примут меры. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что около четырех миллионов британских домохозяйств уже были затронуты топливной бедностью до того, как в результате роста цен на мировом энергетическом рынке в октябре повысились тарифы на электроэнергию.

В организации сообщили, что в связи с очередным повышением цен топливная бедность в сравнении с показателем прошлого года может затронуть еще два миллиона домохозяйств, в результате общее число этих домохозяйств достигнет отметки в шесть миллионов. Это будет "самый высокий уровень топливной бедности" Британии с 1996 года.

По словам исполнительного директора National Energy Action Адама Скорера, число домохозяйств, которых затронет топливная бедность, в апреле "взлетит до небес".