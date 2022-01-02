В Колорадо на пепелище выпал снег

Снег выпал в районах американского штата Колорадо, которые серьёзно пострадал из-за лесных пожаров. Жители возвращаются на пепелище в надежде на то, что хоть что-нибудь из их недвижимости уцелело. Всего за пару дней уничтожено почти 600 домов. В штате было введено чрезвычайное положение. Известно о семи пострадавших, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.