МИД Турции о нападении на мусульманское кладбище в Германии

МИД Турции потребовал, чтобы виновные в нападении на мусульманское кладбище в Германии были пойманы, преданы суду и понесли заслуженное наказание, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

В ведомстве выразили сожаление в связи с нападением на мусульманское кладбище в городе Изерлон в новогоднюю ночь и назвали атаку очередным проявлением усиливающегося в последнее время, особенно в Европе, болезненного антиисламского менталитета.

"Турция надеется на то, что виновные в этом ужасном нападении будут выявлены, привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание. Анкара выступает за принятие необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов", - следует из сообщения.

В новогоднюю ночь в городе Изерлон (земля Северный Рейн - Вестфалия) неизвестный или неизвестные нанесли ущерб мусульманскому кладбищу, разбив надгробья турок и мусульман.