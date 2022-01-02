Давка в храме в Индии

В Индии по меньшей мере 12 человек стали жертвами давки, которая возникла в храме во время празднования Нового года. В пещерном индуистском святилище в штате Джамму и Кашмир, по данным полиции, разгорелся спор между паломниками - которые начали толкать друг друга. Ещё 13 человек числятся пострадавшими. Следователи пытаются выяснить, кто именно спровоцировал конфликт, который привёл к жертвам, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.