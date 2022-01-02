https://news.day.az/world/1422569.html Пожар в здании парламента ЮАР - ВИДЕО
Пожар в здании парламента ЮАР - ВИДЕО
Пожар возник в воскресенье в здании парламента ЮАР в Кейптауне. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам очевидцев, над зданием парламента поднимается густой дым. "Крыша загорелась, здание Национального собрания [нижняя палата] также горит", - передал агентству представитель городских экстренных служб. Они запросили подкрепление для тушения пожара.
Локализовать возгорание не удается.
Сведений о пострадавших пока не поступало. Причина возгорания устанавливается.
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