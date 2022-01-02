Омикрон: изоляция вместо Нового года

На французском острове Реюньон в индийском океане начал действовать комендантский час, введённый из-за стремительного распространения омикрона. Минимум три недели с 9 вечера до пяти утра граждане обязаны оставаться дома, если у них нет уважительных причин. Кроме того, введены ограничения на массовые мероприятия и на вместимость ресторанов, кинотеатров, музеев и других подобных мест, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Сотрудники одной из крупнейших больиц Марселя, несмотря на чрезвычайное утомление от большого объёма работы, всё же решили устроить небольшой новогодний ужин. Многие блюда и напитки им преподнесли пациенты и их родственники.