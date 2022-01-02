https://news.day.az/world/1422587.html Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 870 машин - ВИДЕО
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 870 машин - ВИДЕО
Во Франции в новогоднюю ночь сожжено более 870 машин, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
По данным МВД, за нарушения общественного порядка, в том числе серьёзные, задержаны более 440 человек. В то же время в министерстве подчёркивают, что по сравнению с прошлым годом число правонарушений сократилось: год назад на праздник сожгли более 1300 автомобилей.
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