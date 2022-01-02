Европа преодолела рубеж в 100 млн случаев COVID-19

Количество случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 на территории стран Европы - от Атлантического океана до Азербайджана и России - с начала пандемии превысило 100 млн, сообщает AFP в воскресенье, 2 января, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, к вечеру субботы, 1 января, в 52 странах и регионах, расположенных на этом пространстве, было зарегистрировано 100 074 753 случая заражения COVID-19. В 17 из них в течение недели было зафиксировано превышение прежних максимумов заражения.

Только за последние семь дней в Европе выявлено более 4,9 млн случаев COVID-19 - на 59% больше, чем за предыдущую неделю.

На первом месте по уровню инфицирования находится Дания, где показатель заболеваемости за семь дней составил 2045 на 100 тысяч жителей. За ней следуют Кипр (1969) и Ирландия (1964).

В то же время количество смертей от последствий коронавируса в Европе снижается. На прошлой неделе ежедневно умирали в среднем 3413 инфицированных COVID-19 в сутки, что на 7% меньше, чем в течение предыдущих семи дней.

По последним данным, в мире зафиксировали 289,7 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли почти 5,46 млн человек, выздоровели - 254,2 млн.