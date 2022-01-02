Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ спрогнозировал, что весной 2029 года к Земле приблизится опаснейший астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 миллионов тонн, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно прогнозу, космический объект сблизится с Землей почти на 38,4 тысячи километров. Это почти то же расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники.

Возможное столкновение

Скорость сближения Апофиса с Землей составит 7,42 километра в секунду. Энергия, высвободившаяся при столкновении космического тела диаметром 393 метра и весом порядка 27 миллиона тонн c поверхностью Земли, составит 1717 мегатонн, что в 30 раз больше энергии, выделившейся при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которая была испытана в 1961 году.

Согласно прогнозу, сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду.