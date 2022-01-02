Флаг ЕС, установленный под Триумфальной аркой в Париже, сняли после критики политиков

Флаг Евросоюза, размещенный несколько дней назад под Триумфальной аркой в Париже в связи с началом председательства Франции в Евросоюзе, снят в воскресенье после критики со стороны ряда политиков. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в настоящий момент под сводами арки не установлен ни европейский, ни французский флаг, передает Day.Az.

По словам политологов, национальный флаг вывешивается под Триумфальной аркой по наиболее важным поводам. Последний раз, когда Франция председательствовала в Евросоюзе в 2008 году, европейский флаг был установлен рядом с французским.

Установка 31 декабря флага ЕС под Триумфальной аркой вызвала критику во французских политических кругах. В субботу депутат парламента, председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен направила жалобу в Государственный совет республики, указав на недопустимость замены французского флага европейским. "Это посягательство на национальный символ нашей страны", - заявила она. "Я возмущена тем, что французский флаг был заменен флагом Европы под сводами Триумфальной арки, над могилой Неизвестного солдата. Эта провокация оскорбляет тех, кто сражался за Францию", - указала она в своем заявлении.

Глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, представляющая правоцентристскую партию "Республиканцы", в свою очередь призвала президента Франции Эмманюэля Макрона вернуть национальный флаг на его прежнее место. С критикой этого решения выступил также лидер и другого правого оппозиционного движения "Реконкиста" Эрик Земмур, являющийся, как Ле Пен и Пекресс, кандидатом на пост президента Франции на предстоящих в апреле выборах.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон подчеркнул в субботу, что "эта инициатива носит символический и временный характер" и связана с началом председательства Франции в ЕС. Он заверил, что национальный триколор будет возвращен на его прежнее место в ближайшие дни.

1 января Франция на шесть месяцев вступила в обязанности председателя Европейского союза. По этому поводу Эйфелева башня и фасад Елисейского дворца за несколько часов до полуночи временно окрасились в синий цвет.