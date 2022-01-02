Советник Минздрава Италии призвал еще более ужесточить ограничения для непривитых

Советник Минздрава Италии Вальтер Риччарди считает, что необходимо немедленно распространить действие "супер-ковид-сертификата", выдаваемого на основании справки о вакцинации или перенесенном заболевании, на все сферы деятельности. Такое мнение он выразил в опубликованном в воскресенье интервью газете La Stampa, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Супер-грин-пасс" должен быть немедленно распространен на все виды деятельности, как рабочей, так и общественной. Январь будет очень сложным месяцем с экспоненциальным ростом случаев заражения, мы будем достигать сотен тысяч инфицированных в день. Чтобы увидеть спад, нам придется подождать до февраля, <...> нам нужно принять соответствующие меры и усилить кампанию по вакцинации", - сказал эксперт.

Он отметил, что не против введения обязательной вакцинации в республике. "Однако мы можем добиться того же результата и с помощью этих прогрессивных мер: если мы еще больше расширим применение супер-ковид-сертификата, то через некоторое время тем, кто не прошел вакцинацию, останется только ходить в парк", - указал Риччарди.

По сведениям газеты "Република", 5 января власти Италии примут решение допускать до рабочих мест только вакцинированных или переболевших. Вместе с этим, пишет издание, власти изучают возможность введения обязательной вакцинации для всего населения старше 18 лет.

Власти Италии с 10 января расширяют применение "супер-ковид-сертификата". Данный документ будет необходим для проезда на транспорте, включая местный и региональный общественный транспорт. Такой сертификат будет также требоваться в гостиницах, на фестивалях и ярмарках, в бассейнах и оздоровительных центрах. С 1 февраля 2022 года в Италии срок действия ковид-сертификата, выдаваемого после вакцинации, сократится с девяти до шести месяцев.

В стране уже на протяжении трех дней выявляется более 100 тыс. заражений за сутки.