Голод и проблемы с доступом к медицине грозят детям Афганистана

Правительство талибов в Афганистане заявляет об остром кризисе в сфере здравоохранения после сворачивания программ международной помощи. В профильном министерстве говорят прежде всего о наркозависимости и детской смертности. По данным ЮНИСЕФ, с 2005 г. подтверждены более 28 тысяч случаев гибели несовершеннолетних в зонах боевых действий в Афганистане - это худшие показатели в мире, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Признанное террористическим движение "Талибан" недовольно такими оценками. Замминистра здравоохранения Абдул Бари Омар назвал данные ЮНИСЕФ "неприемлемыми":

"Проблемы в здравоохранении достались нам в наследство: 50 детей из тысячи в возрасте до 5 лет не выживают. Нет хорошо оснащенной детской больницы, а больница Индиры Ганди была в очень плохом состоянии".

По данным правительства талибов, почти 2,5 млн афганских детей страдают от недоедания. Ситуация осложняется тем, что многие медцентры закрылись со сменой власти в Кабуле. "Талибан" связывает это со сворачиванием международных программ помощи.

Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает об угрозе обострения ситуации с голодом и призывает мировое сообщество прийти на помощь семьям, которые в некоторых районах вынуждены распродавать имущество и даже свои дома ради пропитания.