Астроном оценил опасность сближения с Землей опаснейшего астероида

Траектория полета астероида Апофис пройдет в районе геостационарной орбиты Земли. Столкновение с нашей планетой в этом столетии исключено. Такую оценку дал сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени Штернберга Денис Денисенко в интервью телеканалу "Звезда", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Астроном считает, что вероятность опасного сближения астероида с Землей отсутствует. "Его открыли еще в 2004 году. Тогда он шуму наделал. Потом, в течение полугода, уточнили его вероятную орбиту, и было доказано, что он не столкнется с Землей в 2029 году. Действительно, он пролетит в районе орбиты геостационарных спутников. Ни в 2029 году, ни в 2036-м он с Землей точно не столкнется", - рассказал эксперт.

Денисенко добавил, что прежние опубликованные данные о вероятных последствиях и опасности столкновения Апофиса с Землей являются сугубо проективным вариантом развития событий. "Когда люди слышат слова "потенциально опасные", они пугаются от слова "опасный". Потенциальный - значит, что когда-то, возможно, может быть, когда-нибудь он столкнется с Землей, но не в этой жизни, что называется. В XXI веке его столкновение с Землей исключено",- объяснил астроном.

Согласно прогнозу, который был рассчитан на случай столкновения астероида с Землей, сила землетрясения в радиусе десяти километров от места падения астероида может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду.