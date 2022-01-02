Более 4000 тысяч человек застряли на круизном лайнере в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса. COVID-19 был выявлен у 52 человек, работающих на судне, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Немецкий лайнер AIDAnova направлялся на испанский остров Лансероте, но был помещен на карантин в португальском порту, сообщают местные СМИ.

На данный момент среди пассажиров лайнера не было выявлено случаев заражения коронавирусом. Всего на борту находятся порядка 1300 членов экипажа и 3000 пассажиров.

По данным CNN, после того как заразившихся сняли с борта, ограничения на отбытие судна были сняты. Сейчас оно ожидает прибытия новых членов экипажа, чтобы продолжить путь на Канарские острова. Отплытие ожидается сегодня, 2 января.