Лесные пожары в Колорадо сменились заморозками

Мощные снегопады накрыли Колорадо после разрушительных лесных пожаров. В округе Боулдер, где, по данным шерифа, огонь уничтожил около тысячи домов, столбики термометров опустились в ночь на воскресенье до -13 градусов Цельсия, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Муниципальные власти призвали людей не экономить на отоплении, разжигать печи и камины, у кого они есть. Волонтёры организовали раздачу обогревателей, которые в этой ситуации зачастую оказываются важнее даже еды и питьевой воды.

Лесные пожары в Колорадо начались в четверг утром. Наиболее вероятной причиной возгорания называют обрыв проводов и короткое замыкание. Огонь быстро распространялся из-за обилия сухой травы и в условиях сильного ветра.

Была объявлена экстренная эвакуация, у некоторых семей были буквально считанные минуты, чтобы покинуть опасную зону. По последним официальным данным, стихия могла унести жизни трёх человек - они числятся пропавшими без вести.