https://news.day.az/world/1422619.html В Китае при землетрясении пострадали 15 человек
В Китае при землетрясении пострадали 15 человек
На юго-западе Китая в провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщает Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По данным Китайского центра сейсмологических сетей (CENC) землетрясение произошло в 15:02 по пекинскому времени и затронуло город Лицзян с населением более 1,2 млн человек.
Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.
На месте работают местные пожарные команды и поисково-спасательный отряд из 60 человек..
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