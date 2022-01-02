В Китае при землетрясении пострадали 15 человек

На юго-западе Китая в провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщает Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным Китайского центра сейсмологических сетей (CENC) землетрясение произошло в 15:02 по пекинскому времени и затронуло город Лицзян с населением более 1,2 млн человек.

Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.

На месте работают местные пожарные команды и поисково-спасательный отряд из 60 человек..