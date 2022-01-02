Литва отправила самую большую группу нелегалов в Ирак

Группа нелегальных мигрантов из Ирака в составе почти 100 человек, добровольно согласившихся вернуться на родину, вылетела в воскресенье из Вильнюсского международного аэропорта в Багдад. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на МВД Литвы в воскресенье, 2 января, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Это первый чартерный рейс из Вильнюса в Ирак. До сих пор имели место лишь единичные случаи, когда нелегалы добровольно покидали Литву. Их отправляли рейсовыми самолетами.

"Нам удалось приостановить нелегальную миграцию, а попавшие нелагально в Литву и ЕС мигранты должны быть возвращены на родину. Мы должны прилагать усилия, чтобы убедить их вернуться домой добровольно. Решение об увеличении выплат в три раза принесло свои плоды", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Всем мигрантам, которые согласились добровольно вернуться на родину, выплатили по 1000 евро. Такие выплаты находящиеся на территории Литвы мигранты смогут получить до 20 января 2022 года.

Всего из Литвы на родину уехали уже 537 мигрантов, 482 из них - добровольно. Сейчас в пяти центрах регистрации иностранцев в Литве проживают 3166 нелегальных мигрантов. Содержание одного мигранта обходится Литве в 11 тысяч евро в год.