Снег выпал в Саудовской Аравии в Новый год

Горы Табука покрылись снегом утром первого января нового года. Это произошло после резкого и сильного понижения температуры, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По прогнозам синоптиков, в некоторых местах снегопад еще будет продолжаться. Многие местные жители видели снег впервые в своей жизни. Они делятся в соцсетях восторженными видео.

"Удивительно, что снег пошел в Саудовской Аравии. Я даже сперва не поверил, потому что горы Табука даже не настолько высокие, чтобы там было так холодно", - пишут очевидцы в twitter.