https://news.day.az/world/1422647.html Снег выпал в Саудовской Аравии в Новый год - ВИДЕО
Снег выпал в Саудовской Аравии в Новый год - ВИДЕО
Горы Табука покрылись снегом утром первого января нового года. Это произошло после резкого и сильного понижения температуры, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По прогнозам синоптиков, в некоторых местах снегопад еще будет продолжаться. Многие местные жители видели снег впервые в своей жизни. Они делятся в соцсетях восторженными видео.
"Удивительно, что снег пошел в Саудовской Аравии. Я даже сперва не поверил, потому что горы Табука даже не настолько высокие, чтобы там было так холодно", - пишут очевидцы в twitter.
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