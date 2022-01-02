В Финляндии допустили вступление страны в НАТО

Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО. Об этом в воскресенье заявила премьер-министр страны Санна Марин. Об этом сообщил телеканал Yle, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы сохраняем возможность подать заявку на вступление в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять ее, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности", - сказала политик.

Она добавила, что Финляндия активизирует оборонное сотрудничество с Евросоюзом.