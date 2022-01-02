77 терабайт данных утеряны из-за сбоя суперкомпьютера в Японии

Ошибка в системе резервного копирования привела к утере 77 терабайт данных суперкомпьютера, установленного в Киотском университете в Японии. Об этом сообщило интернет-издание в области информационной безопасности Bleeping Computer, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в середине декабря, но информация о пропаже 34 млн файлов была опубликована университетом лишь 30 декабря. Для 14 групп пользователей вернуть данные не представляется возможным. Одна часть скопировалась по старому сценарию, другая по новому.

В настоящее время процесс резервного копирования временно приостановлен. В январе алгоритм обещали перенастроить. В университете проводятся исследования в области физики, химии, биологии, фармакологии и иммунологии.

Цифровые корпорации не прекращают работу над квантовыми компьютерами.