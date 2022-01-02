В декабре в мире выявили почти 25 млн заболевших ковидом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в декабре 2021 года превысило показатели ноября сразу на 8,5 млн и достигло 24,7 млн, следует из подсчетов ТАСС, передает Day.Az.

Таким образом, заболеваемость на планете достигла максимума за всю пандемию - до этого самый высокий уровень был зафиксирован в апреле 2021 года, когда выявили свыше 22 млн инфицированных. Только за последнюю неделю прошлого года в мире подтвердили 8,4 млн заражений, что стало самым большим значением за время распространения новой инфекции.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупреждал, что распространение штаммов "дельта" и "омикрон" может привести к "цунами новых случаев" заражения. ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за прошлый месяц.