https://news.day.az/world/1422668.html В Испании задержали крупного крипто-мошенника
В Испании задержали крупного крипто-мошенника
Сотрудники гражданской гвардии Испании задержали одного из самых крупных мошенников, который работал с криптовалютами, сообщает в воскресенье испанская телерадиокомпания РТВЕ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
По ее данным, на счетах задержанного в Валенсии 45-летнего мужчины блокировано более 2,5 млн евро.
Его жертвами становились в основном жители Испании и Португалии. Против него выдвинуты обвинения по семи пунктам, связанным с мошенничеством и отмыванием денег.
Представители гражданской гвардии Испании рассказали, что операция по выявлению мошенника, который создал финансовую пирамиду, продолжалась с августа прошлого года.
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