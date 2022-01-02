В Амстердаме произошли столкновения между полицией и протестующими

Несколько столкновений между полицейскими и участниками протестов против антиковидных ограничений произошло в столице Нидерландов Амстердаме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ранее муниципалитет Амстердама, прокуратура и полиция запретили проводить 2 января в городе демонстрацию против ограничений для борьбы с COVID-19 из-за отказа организаторов обеспечить безопасное проведение мероприятия. Это предусматривало ограничение числа участников до 3,5 тысячи. Однако организаторы заявили, что ожидают участия 25 тысяч человек и намерены пройти шествием через весь город.

Тысячи протестующих собрались днем в воскресенье на Музейной площади и прошли шествием по городу. Участники демонстрации выступили с требованиями свободы и снятия ограничений, в частности отмены локдауна и открытия магазинов и кафе. Причиной стычек с представителями правопорядка стало то, что некоторые участники протестов хотели выйти за обозначенный властями маршрут движения для демонстрантов. Полицейские использовали служебных собак против протестующих.

Власти Нидерландов ввели локдаун в стране с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон". В стране закрыты все бары, кафе, рестораны, магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные и другие спортивные залы. Не работают также парикмахерские и салоны красоты, не проводятся рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы. Школы также закрыты, взрослым рекомендовано по возможности работать удаленно.