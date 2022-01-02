В здании парламента ЮАР возник пожар

Пожар возник в воскресенье в здании парламента ЮАР в Кейптауне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Крыша загорелась, здание Национального собрания [нижняя палата] также горит", - передал агентству представитель городских экстренных служб. Они запросили подкрепление для тушения пожара. Власти пока не называют ни причины возгорания, ни возможного ущерба.

Пожар вызвал обрушение потолка в помещениях Национальной ассамблеи, сообщила Де Лилль. "Пока не удается сдержать огонь в здании Национальной ассамблеи, в ее залах обрушились потолки", - заявила она. По словам Де Лилль, пожарные локализовали огонь в ряде мест, однако в помещениях нижней палаты парламента пожар все еще продолжается. В свою очередь городские власти Кейптауна заявили, что пожар пока не удалось полностью взять под контроль.

Спикер Национальной ассамблеи Насививе Маписа-Нкакула подтвердила, что пострадавших в результате пожара нет.

В соцсетях ЮАР распространяется информация о том, что пожар вызван поджогом, передает местный новостной портал News 24. Маписа-Нкакула обратилась к администраторам социальных сетей с просьбой не публиковать посты о поджоге до тех пор, пока не будет официально установлена причина пожара. Она также заявила, что парламенту, очередная сессия которого открывается в ближайшие дни, придется искать новое, временное место для заседаний.

Один человек арестован

Как сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса, прибывший на месте пожара, один человек задержан в связи с пожаром. "В связи с пожаром задержан человек, ведется его допрос", - заявил глава государства, слова которого транслировала SABC.

Де Лилль сообщила, что после допроса 51-летний мужчина был арестован. "Проведенное расследование уже показало, что противопожарные распылители во внутренних помещениях здания парламента не работали, так как кто-то перекрыл клапаны", - заявила министр. Она добавила, что мужчина был задержан внутри парламента.

Пожар все еще продолжается. Огонь возник ранним утром на третьем этаже старого здания парламента, где находятся офисы и спортзал. В здании, построенном в XIX веке, обвалилась крыша. Оттуда огонь перебросился на новое парламентское здание, где расположена нижняя палата, и вызвал обрушение потолков. Сейчас эпицентр пожара находится в помещениях Национальной ассамблеи, локализовать его там пока не удается. Горят деревянные полы, мебель, ковры и многочисленные документы. По словам спикера, здание Национальной ассамблеи практически полностью уничтожено огнем.

Парламентский комплекс состоит из трех зданий, первое из которых было построено в 1884 году. Нижняя палата парламента находится в самом современном здании, построенном в 1980-х.