Сильный пожар в Мексике оставил без жилья более 100 семей

Пожар в неблагополучном районе города Монтеррей в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики в воскресенье уничтожил более 100 жилых построек, сделанных из подручных материалов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила на своем сайте газета El Milenio.

По предварительным данным, без крова остались несколько сотен человек. В тушении огня участвовали расчеты четырех пожарных частей, которым потребовалось несколько часов, чтобы решить поставленную задачу. Сведений о погибших или пострадавших не поступало.

Власти региона открыли временные убежища, чтобы разместить людей, потерявших все свое имущество. Сведений о возможных причинах пожара обнародовано не было. Согласно одной из версий, к нему могло привести неосторожное обращение с огнем при обогреве жилого помещения. В ночь на воскресенье температура в регионе опускалась до одного градуса выше нуля.