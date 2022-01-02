В Саудовской Аравии на Новый год выпал снег

Горы Табука на северо-западе Саудовской Аравии покрылись снегом утром 1 января - это произошло из-за резкого понижения температуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The National News.

Местные жители встретили снегопад песнями и танцами. Полюбоваться на снег приехали и из других регионов королевства.

Сообщается, что из-за "экстремальных погодных условий" силы безопасности закрыли дорогу, ведущую в этот район после того, как тысячи жителей и посетителей прибыли, чтобы полюбоваться пейзажем. Власти призвали гостей и жителей Табука проявлять бдительность в условиях плохой видимости и вероятности проливных дождей и грозы, которые продлятся до понедельника, 3 января.

Ожидается, что еще больше снега выпадет на горе Джебель-эль-Лоуз, а также в горных районах Эль-Дахр и Алькан в воскресенье, при этом ожидается, что температура упадет ниже 0 °C.

Между тем, Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии сообщил, что грозы, сопровождающиеся ливнями и градом, ожидаются в Мекке, Аль-Бахе, Эр-Рияде, Эль-Кассиме и других районах королевства.