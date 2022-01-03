Почти половина американцев осталась недовольна состоянием демократии в США. По данным опроса газеты Washington Post и Университета Мэриленда, 46 процентов респондентов отметили, что "мало" или "совершенно" не гордятся тем, как работает демократия в стране, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Еще 54 процента заявили, что гордятся демократией в Соединенных Штатах, из них 11 процентов "очень гордятся" и 43 "гордятся в какой-то степени".

При этом уровень удовлетворенности за последние четыре года снизился: опрос в 2017 году показал, что функционированием американской демократии гордятся 63 процента населения, соответственно, 36 процентов высказывали противоположную точку зрения.