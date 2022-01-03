Антиковидные протесты в Амстердаме

Правоохранительные органы Нидерландов задержали 30 человек в ходе несанкционированной демонстрации против коронавирусных ограничений в Амстердаме.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном пресс-релизе голландской полиции.

"Задержаны 30 человек, - отмечается в документе. - Они подозреваются в нарушении общественного порядка, незаконном владении оружием, оскорблении и отказе подчиняться указаниям полиции". В полиции также утверждают, что четверо блюстителей порядка получили травмы.

Ранее на Музейной площади Амстердама, несмотря на запрет на проведение демонстраций, собрались около 10 тыс. человек. Многие из них были настроены крайне агрессивно и отказались подчиняться требованиям полиции разойтись. В результате в ситуацию был вынужден вмешаться спецназ, которому удалось восстановить порядок на площади. На кадрах, показанных Нидерландской телерадиовещательной корпорацией, видно, что в нескольких инцидентах полиции пришлось пускать в ход дубинки, чтобы оттеснить наиболее агрессивно настроенных граждан. В одном случае правоохранительным органам пришлось задействовать служебную собаку. Ранее сообщалось, что травмы получили как минимум трое протестующих.

Основное недовольство протестующих вызвано коронавирусными ограничениями. Из-за опасений слишком быстрого распространения варианта "омикрон" с 19 декабря прошлого года в Нидерландах введен практически полный локдаун. Продолжают работать лишь аптеки, автозаправочные станции, продуктовые магазины и некоторые жизненно важные учреждения. Все другие магазины, а также заведения общепита, спортзалы, культурно-развлекательные учреждения, салоны красоты и парикмахерские закрыты. Жителям настоятельно рекомендовано оставаться дома, избегать скоплений людей, соблюдать меры социального дистанцирования и принимать не более двух гостей в день. Меры введены до 14 января, однако в случае необходимости могут быть продлены.