Врач-эпидемиолог предсказал, когда закончится пандемия

Пандемия коронавируса при соблюдении всех антиковидных требований и проведении вакцинации может закончиться к маю.

Такое мнение ТАСС высказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, передает Day.Az.

"До мая времени много <...>. Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление", - заявил Онищенко.

По его мнению, сегодня нет оснований для паники и введения нерабочих дней, поскольку уже созданы вакцины, нужно сосредоточиться на вакцинации от ковида.