Аналитик данных дал прогноз по коронавирусу на 2022 год

В 2022 году пандемия коронавируса не закончится, а весь мир ждут еще как минимум две волны, связанные с омикрон-штаммом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, таким мнением поделился исследователь, аналитик больших данных Александр Драган.

По мнению специалиста, в популяциях с сильной иммунной прослойкой эти волны окажутся мягче с точки зрения числа госпитализированных и умерших. При этом не так важно, будет иммунитет приобретен в результате прививки или из-за переболевания другими штаммами.

"Единственное, что можно точно сказать с высокой степенью уверенности - это то, что рассчитывать на конец эпидемии в 2022 году не следует, а нас ждёт ещё минимум две волны, вероятно, уже связанные с омикроном", - сказал аналитик.

Драган отметил, что омикрон-штамм все еще достаточно плохо изучен, что делает невозможным построение качественных долгосрочных прогнозов. Специалист считает, что у ученых до сих пор нет однозначных данных об эффективности вакцин против омикрона. Также важнейшим вопросом, на который пока нет ответа, является сценарий, по которому омикрон и дельта будут взаимодействовать друг с другом в человеческой популяции.

"Неизвестно, вытеснит ли он дельту, или они будут сосуществовать. Неизвестно, каковы пределы заразности у коронавируса, куда дальше свернет эволюция и какие еще варианты нас ждут. Каждый фактор по отдельности значим, и по каждому можно только строить догадки. Любые прогнозы в таких обстоятельствах будут спекуляцией и гаданием", - заявил он.

При этом Драган добавил, что если глобальный прогноз на 2022 год дать невозможно, то более краткосрочные расчеты все-таки возможны. Так, он считает, что после новогодних праздников Россию ждет резкий рост числа заражений омикрон-штаммом.