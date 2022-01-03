Twitter заблокировал аккаунт американского конгрессмена - ПРИЧИНА
Социальная сеть Twitter приняла решение о блокировке аккаунта американского конгрессмена Марджори Тейлор Грин. Как пишут СМИ, блокировка связана с распространением республиканкой недостоверных сведений о коронавирусе через соцсеть, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
При этом сообщается, что ее рабочая страница все еще доступна для пользователей.
Грин прославилась после своих скандальных и неоднозначных выступлений с продвижением теорий заговоров.
В 2022 году она обещала , что в первый же день президентства Джо Байдена ему инициируют импичмент.
Также конгрессмен предложила вручить золотую медаль конгресса - высшую гражданскую награду Соединенных Штатов - Кайлу Риттенхаусу, 18-летнему жителю штата Висконсин, который в ходе самообороны застрелил двух активистов Black Lives Matter в городе Кеноша и был оправдан судом по всем обвинениям.
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