Не менее 20 человек погибли в кровопролитной схватке боевиков в Колумбии

В Колумбии погибли по меньшей мере 20 человек 2 января. Она стали жертвами разборок между бывшими членами распущенной организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) и боевиками "Армии национального освобождения" (АНО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию "Караколь", передает Day.Az.

Столкновение произошло в колумбийском департаменте Араука на границе с Венесуэлой.

Власти региона обратились за помощью к президенту страны Ивану Дуке. В связи с происшествием 3 января пройдет заседание Совета безопасности страны. Его участники должны дать оценку ситуации в регионе.

Сообщается, что жители департамента решили временно покинуть свои дома.

АНО, в рядах которой может быть около 1,5 тысячи боевиков, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство Колумбии заключило с РВСК соглашение о мире.

Между тем 7 ноября полиция Колумбии задержала организатора покушения на президента страны. По данным колумбийских правоохранительных органов, задержанный бандит по кличке Аурелио является участником Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), организации, взявшей на себя ответственность за нападение на Ивана Дуке 25 июня 2021 года.