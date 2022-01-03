https://news.day.az/world/1422740.html Взрыв прогремел в Кабуле
Взрыв прогремел в Кабуле
В Кабуле совершена попытка подрыва полицейского "рейнджера" талибов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает информационное агентство Aamaj News.
"Утром возле входа в 11-й округ безопасности Кабула произошел взрыв. Целью террористов был полицейский "рейнджер" движения "Талибан"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силовики пока не комментируют инцидент, о жертвах также не сообщается.
При этом ни одна из действующих в стране вооруженных группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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