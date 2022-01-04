Биолог допустила невозможность остановить пандемию из-за зараженных мышей

Зараженные коронавирусом мыши не позволят остановить пандемию коронавируса, даже если все люди сделают прививку. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова в интервью Lenta.ru, передает Day.Az.

"Теперь человек может заражать мышей. И наоборот. А это на самом деле плохая новость. При наличии природных резервуаров нельзя говорить о том, что когда мы всех провакцинируем, вирус исчезнет", - допустила Баранова, комментируя невозможность остановить распространение инфекции из-за мышей.