В России предложили размещать фото последствий злоупотребления алкоголем на бутылках

Депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев предложил обязать компании, которые распространяют алкогольную продукцию, размещать на спиртных напитках "страшные картинки", аналогичные тем, что находятся на упаковках табачной продукции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хамзаев напомнил, что в стране уже давно на пачках сигарет размещают страшные картинки, предупреждающие о вреде употребления никотиновой продукции.

"Считаю, что с алкоголем нужно поступить таким же образом", - заключил политик.

По мнению парламентария, примерно на 2/3 от бутылки (65-70%) нужно размещать фото с трагическими последствиями потребления алкоголя. Далее должна идти надпись: "Алкоголь убивает в любом количестве".

"Нам нужно отталкиваться от того, чтобы защитить граждан. Это главная цель", - заявил депутат.

Хамзаев уже выступал с подобной инициативой раньше, тогда его команда разработала макеты соответствующих иллюстраций.