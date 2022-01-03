В Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти из-за омикрон-штамма

Первые два случая смерти в связи со штаммом коронавируса омикрон зарегистрированы в Республике Корее.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, органы здравоохранения в Кванджу, в 329 километрах к югу от Сеула, заявили, что тесты двоих недавно скончавшихся больных коронавирусом в городе, обоим за 90 лет, посмертно показали положительный результат на штамм омикрон.

"Это первые случаи смерти в связи со штаммом омикрон в Южной Корее", - говорится в сообщении агентства.