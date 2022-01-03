Врач оценил вероятность роста заболеваемости COVID-19 в России в январе

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский заявил, что в январе в России вполне вероятен рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "омикрон", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его мнению, подъем заболеваемости вполне вероятен, если штамм "омикрон" будет развиваться, "к примеру, так же, как в ЮАР или в Англии".

"Но весь вопрос в том, будет ли этот подъем также коррелироваться, как мы сейчас видим корреляцию со свободными койками в стационарах. Есть высокая вероятность, что будет подъем заболеваемости, но не будет такого наплыва госпитализаций", - подчеркнул специалист.

Врач указал, что вариант "дельта" вызывал больше летальных случаев, чем "омикрон", и именно на фоне распространения "дельты" была максимальная летальность.