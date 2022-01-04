Назван срок отказа России от производства одноразовой посуды из пластика

Трубочки для коктейлей в ближайшие пять лет полностью уйдут из обихода в России, заявил представитель "Российской Гильдии Маркетологов" Николай Григорьев. Директор Всероссийского института природы и заслуженный эколог Российской Федерации Андрей Пешков согласился с этим мнением и рассказал, из каких материалов будет производиться подобная продукция. Своими мнениями эксперты поделились в беседе с Lenta.ru, передает Day.Az.

"Любые решения, которые позволяют сократить поступление пластика в окружающую среду, конструктивны и должны приветствоваться", - высказался эколог. По мнению Пешкова, крахмал, картон и бумага являются отличной заменой для пластика в производстве одноразовой посуды, в частности трубочек для коктейлей. Этой технологией пользуются уже не первое десятилетие, добавил специалист, и в дальнейшем ее внедрение будет только расширяться.